Mercato - Barcelone : Adrien Rabiot a déjà une réponse pour le Barça !

Publié le 2 avril 2021 à 5h30 par T.M.

A la recherche d’un nouveau club pour Adrien Rabiot, Véronique Rabiot, mère et agent du Français, voudrait notamment renouer le lien avec le FC Barcelone. Toutefois, pas sûr que cela aboutisse à quelque chose…

Cet été, Adrien Rabiot pourrait bien quitter la Juventus. Pour aller où ? Les rumeurs sont déjà nombreuses concernant l’international français. Annoncé dans le viseur de l’OM, le joueur d’Andrea Pirlo serait également dans les petits papiers de Manchester United et d’Everton. Mais du côté du clan Rabiot, on aurait visiblement d’autres prétentions. En effet, selon les dernières informations de Calciomercato.com , Véronique Rabiot, mère et agent d’Adrien Rabiot, espérerait notamment relancer les contacts avec le FC Barcelone, très intéressé par l’ancien joueur du PSG par le passé.

C’est non pour Rabiot ?