Mercato - Barcelone : Lukaku, Martinez... La folle liste de Laporta en cas d’échec avec Haaland !

Publié le 3 avril 2021 à 16h00 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone a fait d’Erling Haaland sa priorité au poste de numéro 9, Joan Laporta aurait déjà une petite liste de quelques alternatives en cas d’échec avec le Norvégien.

Ce n’est plus une surprise, Erling Haaland est sûrement le joueur le plus convoité du marché des transferts avec Kylian Mbappé. De par son efficacité devant le but depuis son arrivée au Borussia Dortmund en janvier 2020, le Norvégien a mis tout le monde d’accord en Europe. Les plus grands noms du Vieux Continent veulent se l’arracher, dont le FC Barcelone qui a fait de l’attaquant de 20 ans sa priorité. Esport3 révélait même que l’avenir d’Haaland se jouerait entre le Barça et le Real Madrid, l’ancien du RB Salzbourg voulant à tout prix évoluer dans le championnat espagnol. Mais face à la concurrence féroce du rival madrilène, et avec une économie grandement touchée par l’impact de la Covid-19, Joan Laporta est conscient qu’un échec dans les négociations n’est pas à exclure. Ainsi, le président catalan aurait déjà prévu d’autres pistes sur lesquelles se rabattre.

Pas moins de huit joueurs envisagés en cas d’échec Haaland