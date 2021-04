Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les agissements du clan Haaland agacent !

Publié le 3 avril 2021 à 10h00 par A.C.

Mino Raiola et le père d’Erling Haaland semblent avoir fait une véritable tournée des plus grands clubs d’Europe, ces derniers jours.

Jeudi dernier, les clichés de Mino Raiola et de Alf-Inge Haaland à l’aéroport de Barcelone El Prat ont rapidement fait le tour de la planète. Le célèbre agent italo-néerlandais et le père de l’un des joueurs les plus courtisés du moment, auraient notamment rencontré les dirigeants du FC Barcelone, avant de s’envoler vers la capitale et rencontrer ceux du Real Madrid. Mais ce n’est pas tout, puisqu’en Angleterre on évoque également des contacts avec Chelsea, Manchester City ou encore Manchester United, en vue de ce qui s’annonce comme l’un des plus gros transferts du moment.

Dortmund furieux contre le clan Haaland