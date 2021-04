Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quand Kylian Mbappé est snobé pour Erling Haaland !

Publié le 3 avril 2021 à 1h45 par A.D.

Etincelants depuis le début de la saison, Kylian Mbappé et Erling Haaland mettent tout le monde d'accord en Europe. Invité à choisir entre l'attaquant du PSG et le buteur du Borussia Dortmund, Diego Godin a expliqué qu'il recruterait la pépite norvégienne.

Depuis le début de la saison, Kylian Mbappé et Erling Haaland affichent une forme étincelante avec le PSG et le Borussia Dortmund. Alors qu'ils enchainent les performances XXL, les deux vedettes affolent l'Europe. A tel point que certains clubs, tel que le Real Madrid, auraient du mal à choisir entre Kylian Mbappé et Erling Haaland. Lors d'un entretien accordé à AS , Diego Godin a été invité à trancher entre Kylian Mbappé et Erling Haaland. Et le défenseur de Cagliari a opté pour le buteur du Borussia Dortmund.

«Je signerais Haaland pour mon équipe»