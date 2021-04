Foot - PSG

PSG - Malaise : Zidane envoie un message très fort à Mbappé !

Publié le 2 avril 2021 à 14h45 par A.M.

Vivement critiqué pour ses prestations en début de saison avec le PSG, ou ses plus récentes avec l'équipe de France, Kylian Mbappé peut compter sur le soutien de Zinedine Zidane.

Après une première partie de saison poussive avec le PSG, Kylian Mbappé ne manquait pas d'être critiqué. Mais alors qu'il semblait revenir à son meilleur niveau, l'attaquant parisien a déçu lors des trois dernières rencontres de l'équipe de France au point de se retrouver dans l'œil du cyclone. Une situation qu'il avait d'ailleurs commentée au micro de RTL : « Ça fatigue, surtout quand tu joues pour un club de ton pays, que tu donnes tout pour ton équipe nationale aussi. Bien sur qu’au bout d’un moment ça fatigue. C’est différent pour les joueurs qui jouent à l’étranger et qui ne reviennent que pour l’équipe nationale. Moi je suis là tout le temps, donc bien sur que ça parle beaucoup plus . » Et un certain Zinedine Zidane a tenu à réagir.

«Plus vous êtes fort, plus vous serez critiqué»