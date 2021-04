Foot - PSG

PSG : Diallo justifie son choix avec le Sénégal !

Publié le 1 avril 2021 à 22h50 par La rédaction

Après avoir défendu les couleurs de la France chez les jeunes, Abdou Diallo vient d’honorer ses premières sélections avec le Sénégal. Un choix sur lequel est revenu le joueur du PSG.