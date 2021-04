Foot - PSG

PSG : Kylian Mbappé fait un énorme aveu avant le Bayern Munich !

Publié le 1 avril 2021 à 10h10 par H.G.

Alors que le PSG affrontera le Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des Champions, Kylian Mbappé affirme vouloir prendre sa revanche contre les Bavarois après la finale perdue en août dernier.

Le moins que l’on puisse dire est que le PSG n’est pas épargné par le tirage en Ligue des Champions. Et pour cause, après avoir tiré et éliminé le FC Barcelone en huitièmes de finale, le club de la capitale a hérité du Bayern Munich en quarts de finale. Cette double-confrontation sera l’occasion pour les Parisiens de prendre leur revanche face aux Bavarois, eux qui les ont éliminé en finale de la précédente édition de la compétition européenne à Lisbonne en août dernier. Et de son côté, Kylian Mbappé ne cache pas une certaine envie de revanche, le numéro 7 du PSG affirmant que l’équipe fera tout son possible afin de se hisser en demi-finale de Ligue des Champions, et ce d’autant plus qu’il confie avoir mal vécu la défaite en finale il y a quelques mois.

« La finale perdue est une blessure »