PSG - Malaise : La grosse tuile se confirme pour Verratti avant le Bayern Munich...

Publié le 30 mars 2021 à 22h10 par A.C.

Marco Verratti s’est blessé, alors que le rendez-vous capital entre le PSG et le Bayern Munich approche à grands pas.

A huit jours du quart de finale aller de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain reçu une excellente nouvelle. Son adversaire le Bayern Munich sera en effet privé de Robert Lewandowski, principale menace offensive qui sera finalement absent pour une durée de quatre semaines. Il ratera donc non seulement le match aller, mais également le match retour ! De l’autre côté, Neymar semble s'approcher toujours plus de son retour et devrait vraisemblablement être bien présent pour le PSG.

Verratti touché avec l’équipe d’Italie