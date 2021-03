Foot - PSG

PSG : Verratti, Florenzi... Inquiétude pour Pochettino avant le Bayern Munich ?

Publié le 29 mars 2021 à 23h40 par La rédaction

Alors qu’Alessandro Florenzi et Marco Verratti évoluaient avec l’Italie durant la trêve internationale, les deux joueurs ont dû rentrer à Paris en raison de petits problèmes physiques.