Foot - PSG

PSG - Polémique : Neymar et le FC Barcelone vont en finir !

Publié le 29 mars 2021 à 18h45 par A.C.

Neymar devrait enfin régler un problème avec le FC Barcelone qui dure depuis plusieurs années.

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain en 2017, Neymar a été lié au FC Barcelone énormément de fois. Souvent c’était lié au mercato, comme cet été de 2019 ou Neymar a fait des pieds et des mains pour quitter le PSG, afin de retrouver Lionel Messi au Barça. Mais il ne faut pas oublier que la star brésilienne a également plusieurs affaires de justice en cours avec le Barça ! C’est notamment le cas de l’énorme polémique sur son transfert de 2013, de Santos au Barça.

Le transfert de Neymar au Barça va enfin être jugé