Foot - PSG

PSG - Malaise : La sortie lourde de sens de Bakker sur sa situation...

Publié le 28 mars 2021 à 23h15 par La rédaction

Depuis l’arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG, Mitchel Bakker a vu son temps de jeu être considérablement réduit. Le Néerlandais, qui a du mal à accepter sa nouvelle situation, a d’ailleurs avoué s’être déjà entretenu avec le technicien argentin à ce propos.

En début de saison, Mitchel Bakker semblait s’imposer petit à petit dans l’effectif du PSG suite à la blessure de Juan Bernat. Thomas Tuchel faisait régulièrement confiance au Néerlandais, au détriment de Layvin Kurzawa. Mais depuis l’arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc de touche, la situation du latéral gauche de 20 ans a radicalement changé. Bakker n’a été titularisé qu’à cinq reprises, pour deux entrées en jeu sur 18 rencontres possibles. Un changement de rôle que l’ancien de l’Ajax a du mal à encaisser. Pourtant, il s’est déjà entretenu avec Pochettino à ce sujet, mais jusque-là, rien n’a véritablement changé.

« Il m’a dit que je dois faire de mon mieux et ma chance arrivera naturellement »