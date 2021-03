Foot - PSG

PSG : Draxler annonce la couleur au Bayern Munich

Publié le 29 mars 2021 à 15h28 par La rédaction mis à jour le 29 mars 2021 à 15h29

Alors que le PSG croisera le fer avec le Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des Champions, Julian Draxler évoque cette double confrontation à venir.