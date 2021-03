Foot - PSG

PSG - Malaise : Les vérités de Deschamps sur la situation de Kylian Mbappé !

Publié le 30 mars 2021 à 19h10 par La rédaction

Auteur de prestations décevantes récemment, Kylian Mbappé fait à nouveau l'objet de quelques critiques. Mais le joueur ne semble pas être perturbé par sa situation actuelle selon Didier Deschamps.

Alors qu’il avait fait taire ses détracteurs suite à son grand match face au FC Barcelone en Ligue des Champions à l'aller, Kylian Mbappé fait à nouveau l’objet de plusieurs critiques. La star du PSG n’a pas été auteur de très bonnes prestations avec l’Equipe de France contre l’Ukraine et le Kazakhstan. Si l’international tricolore n’a pas eu le même temps de jeu ce dimanche que face à la formation d’Andriy Shevchenko, Mbappé a tout de même manqué son penalty qu’il avait lui-même provoqué. Ses performances sont jugées insuffisantes par les supporters des Bleus , mais également par les fans du PSG alors que la double confrontation contre le Bayern Munich approche à grands pas. Néanmoins, selon Didier Deschamps, Mbappé est très loin d’être perturbé par sa situation actuelle.

« Je ne le sens pas affecté, cela arrive à tout le monde. C'est arrivé à d'autres joueurs. Je connais bien Kylian »