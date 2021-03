Foot - PSG

PSG - Insolite : Ce post Instagram surréaliste d’Icardi sur Wanda Nara !

Publié le 31 mars 2021 à 15h10 par H.G.

Alors qu’il profite de la trêve internationale pour passer davantage de temps avec sa famille, Mauro Icardi a adressé un message pour le moins saugrenu à l’adresse de sa compagne Wanda Nara.

Arrivé au PSG il y a un an et demi en provenance de l’Inter, d’abord dans le cadre d’un prêt avant d’être acheté contre environ 55 M€, Mauro Icardi mène tranquillement sa vie de famille dans la capitale française. Efficace lorsqu’il joue malgré des critiques quant à sa capacité à être discret dans le jeu, l’attaquant argentin est également tombé amoureux de la ville de Paris à en croire ses posts Instagram et ceux de sa compagne, Wanda Nara. Capitale de la mode et du luxe, la Ville Lumière sied à merveille au couple qui y mène une vie bien plus tranquille qu’en Italie où ils étaient fréquemment attaqués par certains observateurs.

« Mon chien, et ma chienne »

Mais Mauro Icardi et sa compagne ne changent pas et arrivent toujours à se faire remarquer. Et ce mercredi, ce n’est pas pour une énième recette de cuisine mettant en doute l’hygiène de vie de l’attaquant argentin qu’ils déchaînent les réseaux sociaux, mais plutôt pour un post Instagram plutôt cocasse. Sur cette photo postée par le numéro 9 du PSG, on le voit simplement assis dans un parc avec Wanda Nara au soleil en compagnie de leur chien. Cependant, la légende ce post a de quoi interloquer. En effet, il y est écrit « Mi Perro y mi Perra », ce qui se traduit de l’espagnol au français par un « mon chien, et ma chienne », ce dernier terme se traduisant également par le terme de « salope » en français... Un message d’une grande finesse qui a néanmoins le mérite de faire sourire la principale intéressée, très ouverte sur ce genre de sujets, celle-ci ayant simplement répondu en commentaire « comme c’est drôle » avec un emoji de visage ayant un sourire en coin.