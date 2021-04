Foot - PSG

PSG - Polémique : Wanda Nara monte au créneau après le post Instagram d'Icardi !

Publié le 2 avril 2021 à 11h45 par D.M.

Wanda Nara a volé au secours de son mari, Mauro Icardi, au cœur d’une polémique après la publication d’un post sur Instagram.

Recruté contre un chèque de 50M€ en juillet 2020, Mauro Icardi a fait énormément parler de lui ces derniers jours. Non pas pour ses performances sur le terrain, mais en raison d’une photo publiée sur Instagram . Sur l’image, on peut apercevoir le joueur du PSG accompagné de sa femme Wanda Nara et de son chien. Une photo accompagnée de la phrase « Mi Perro y mi Perra » , qui peut se traduire par « mon chien, et ma chienne ». Un message jugé sexiste, supprimé par le réseau social pour « suspicion d’harcèlement ». Au cœur de cette polémique, Wanda Nara est sortie du silence et a pris la défense de son mari, Mauro Icardi.

« Chien/chienne ne sera jamais une insulte pour lui parce qu’il aime énormément les animaux »