Mercato - Barcelone : L’énorme opération Haaland prend forme !

Sous contrat avec le Borussia Dortmund, Erling Haaland est suivi par un grand nombre des clubs, parmi les plus prestigieux d’Europe. C’est le cas du FC Barcelone, qui souhaite entamer un nouveau projet amiteux cet été.

Cet été pourrait être celui d’Erling Haaland. Impressionnant avec le Borussia Dortmund, l’attaquant est devenu l’un des joueurs les plus en vues de la scène européenne. Forcément, cela s’est traduit sur le mercato par un énorme intérêt des plus grands clubs au monde. Si l’on s’en tient aux discrétions de ces derniers jours, Haaland aurait quasiment l’Europe à ses pieds, avec la Juventus, le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester United, Chelsea, Liverpool et Manchester City qui souhaiteraient le recruter. Forcément, il n’a pas fallu attendre longtemps avant que Mino Raiola n’entre en scène. Avec Alf-Inge Haaland, père de l’attaquant du Borussia Dortmund, le célèbre agent de joueurs aurait fait un véritable tour d’Europe des clubs intéressés par son protégé. C’est notamment le cas en Espagne, puisque plusieurs clichés les montrent sortir de l’aéroport de Barcelone El Prat.

Le Barça prêt à tout miser sur Haaland

Logique donc que ce mardi Erling Haaland s’affiche en Une de toute la presse espagnole et notamment catalane. Sport annonce en effet que l’attaquant du Borussia Dortmund souhaiterait continuer sa carrière en Espagne, après avoir rejoint la Bundesliga il y a un peu plus d’un an. Le FC Barcelone aurait ainsi rencontré Mino Raiola et son père en cette fin de semaine, avec Sport qui assure que les discussions concernaient un transfert pour l’été 2021. D’après les informations du quotidien catalan, au serait d’ailleurs plutôt optimiste au sein du Barça, concernant une arrivée d’Haaland.

