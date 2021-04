Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça prêt à jouer avec le feu pour Haaland…

Publié le 4 avril 2021 à 5h15 par T.M.

Au FC Barcelone, Joan Laporta rêve de recruter Erling Braut Haaland. Mais pour des raisons financières, le club catalan pourrait faire un pari osé.

Elu président du FC Barcelone, Joan Laporta voit les choses en grand pour le prochain mercato estival des Blaugrana. Et aujourd’hui, sa priorité est connue : Erling Braut Haaland. Et pour y arriver, le patron du Barça souhaite profiter de ses bonnes relations avec Mino Raiola, agent du Norvégien. D’ailleurs, il y a quelques jours, une réunion s’est tenue entre Laporta, Raiola et le père d’Erling Braut Haaland. Pour cet été, le club catalan est donc un sérieux candidats pour accueillir le buteur de Dortmund. A moins que cette arrivée ne soit différée à l’été 2022…

Le Barça prêt à attendre ?