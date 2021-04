Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Plus qu'une question de temps pour Lionel Messi ?

Publié le 4 avril 2021 à 10h30 par D.M.

Les discussions entre Joan Laporta et Lionel Messi n’ont pas débuté, mas le joueur pourrait prendre une décision définitive sur son avenir avant la fin du championnat espagnol.

Elu président du FC Barcelone, Joan Laporta est attendu sur plusieurs dossiers et notamment celui qui concerne Lionel Messi. Devenu un véritable emblème du club catalan, l’attaquant argentin voit son contrat expirer à la fin de la saison et son avenir demeure incertain. Courtisé par Manchester City et le PSG, Messi n’a pris aucune décision et attendrait l’offre transmise par Joan Laporta. Ce dernier fera tout son possible pour le conserver comme il l’avait indiqué lors de son investiture au Camp Nou. « Quoi qu'il décide, nous respecterons son choix, mais nous essaierons de le conserver. Il est le meilleur joueur de l'histoire. Leo, je suis désolé d'en parler ici en public, mais tu sais que j'ai énormément d'estime pour toi et que le Barça t'aime. Si ce stade était plein pendant les matches en ce moment, je suis sûr que tu ne pourrais pas partir. La pandémie nous a fait du mal dans bien des domaines. »

Une décision avant la fin du championnat ?