Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça dos au mur pour Ousmane Dembélé ?

Publié le 4 avril 2021 à 9h45 par Th.B.

Auteur de performances remarquées avec le FC Barcelone jusqu’à Didier Deschamps qui l’a rappelé en Équipe de France lors de la dernière trêve internationale, Ousmane Dembélé serait de nouveau dans le viseur du PSG. De quoi mettre le Barça dans une position délicate pour sa prolongation de contrat.

Et si Ousmane Dembélé débarquait au PSG deux ans après avoir lié au club de la capitale dans le cadre de la colossale opération Neymar ? Pour rappel, à l’été 2019, le champion du monde tricolore aurait pu acter le retour du Brésilien au FC Barcelone via un échange de joueurs dont Dembélé aurait fait partie intégrante entre autres. L’ailier blaugrana avait refusé, souhaitant s’imposer au Barça . Chose qu’il est enfin parvenu à réaliser. En effet, cette saison sous les ordres de Ronald Koeman, Dembélé semble transformé et le prouve par sa régularité lui qui enchaînait les blessures auparavant. De quoi pousser la nouvelle direction du FC Barcelone menée par Joan Laporta à songer à prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2022 alors que le PSG serait prêt à lancer les grandes manoeuvres en cas de départ de Kylian Mbappé et de Neymar à en croire Mundo Deportivo.

Le Barça va devoir prendre une décision

Toujours selon les informations du quotidien catalan, le FC Barcelone se trouverait également dans une situation délicate avec son virevoltant ailier. Deux solutions se présenteraient au club culé : le convaincre de prolonger ou le vendre au prix fort cet été afin de faire un retour sur l’investissement de 105M€ hors bonus effectué en 2017. Depuis plusieurs semaines, la tendance serait à une prolongation, les deux parties semblant être ouvertes à l’idée de poursuivre leur collaboration. Cependant, les prétendants de Dembélé, dont le PSG, rôderaient et pourraient relancer cette opération.