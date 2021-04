Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mourinho envoie un message clair à Leonardo pour Harry Kane !

Publié le 4 avril 2021 à 7h15 par B.C.

Alors qu'Harry Kane suscite les convoitises de plusieurs clubs européens, à l'instar du PSG, José Mourinho s'est montré très élogieux à l'égard de l'international anglais.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé n’a toujours pas pris de décision pour son avenir, et cela commencerait à faire grincer des dents en interne. Leonardo a déjà interpellé à plusieurs reprises son attaquant dans les médias pour l’inciter à trancher rapidement. En effet, la décision de Mbappé sera décisive en vue du prochain mercato. S’il ne prolongeait pas, le champion du monde tricolore pourrait être placé sur la liste des transferts, et un remplaçant serait alors attendu. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo apparaîtraient sur la short-list du PSG, tandis que Mauricio Pochettino privilégierait l’arrivée d’Harry Kane, son ancien joueur à Tottenham. Le FC Barcelone lorgnerait également l’international anglais, mais les Spurs n’auraient aucune intention de le laisser partir cet été. Et la dernière déclaration de José Mourinho confirme la tendance.

« Je suis très heureux de l’avoir. Il fait du bien au club »