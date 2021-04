Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une opportunité en or se présente pour Leonardo avec… Pogba !

Publié le 4 avril 2021 à 6h15 par Th.B.

Directeur sportif du PSG, Leonardo aurait ouvert le dialogue avec Mino Raiola pour le transfert de Paul Pogba qui, ne se rapprocherait pas d’une prolongation de contrat à Manchester United ni d’un retour à la Juventus.

Et si c’était l’heure du départ pour Paul Pogba ? Sous contrat avec Manchester United jusqu’en juin 2022, le champion du monde tricolore serait susceptible de plier bagage à la fin de la saison, soit à un de l’expiration de son bail chez les Red Devils . En effet, les dirigeants de Manchester United refuseraient catégoriquement de laisser filer un joueur du calibre de Paul Pogba librement. Et en l’état, aucune prolongation de contrat ne se profilerait concrètement. De quoi donner des idées au PSG qui, selon Foot Mercato , aurait initié les premiers contacts avec son agent Mino Raiola sous l’impulsion du directeur sportif Leonardo. Et le patron de la section sportive du PSG aurait une belle carte à jouer.

Pas d’avancées pour une prolongation, la Juventus trop juste financièrement