Mercato - PSG : Une nouvelle menace apparaît pour Mauro Icardi !

Publié le 3 avril 2021 à 9h15 par La rédaction

Annoncé sur le départ, Mauro Icardi fait l’objet de nombreuses convoitises. Après la Juventus et l’AS Roma, ce serait Manchester United qui s’intéresserait à l’Argentin.

Tout juste acheté par le PSG l’été dernier contre 50M€, Mauro Icardi pourrait déjà faire ses valises. Recruté pour être l’héritier d’Edinson Cavani dans la capitale, l’Argentin peine à convaincre sur le terrain. Ses prestations et son hygiène de vie lui sont grandement critiquées et l’éclosion de Moïse Kean cette saison ne l’aide pas forcément non plus. Ainsi, Icardi serait annoncé sur le départ. Son transfert pourrait permettre aux Parisiens d'économiser un gros salaire et de l'investir dans les prolongations de contrat de Kylian Mbappé et de Neymar. Icardi, quant à lui, ne manque pas de courtisans. En Italie, la Juventus et l’AS Roma seraient désireuses de s’attacher les services de l’attaquant de 28 ans. Mais outre-Manche aussi on convoite l’ancien de l’Inter.

Manchester United veut prévoir l’après Cavani