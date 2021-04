Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar fixe le prix de Mauro Icardi !

Publié le 2 avril 2021 à 14h15 par A.M.

Annoncé sur le départ, Mauro Icardi pourrait retourner en Serie A cet été. Et le PSG réclamerait entre 30 et 40M€ pour le céder.

Recruté définitivement il y a un an, Mauro Icardi avait tout pour s'inscrire sur le long terme au PSG et devenir le remplaçant d'Edinson Cavani. Toutefois, entre ses prestations, son hygiène de vie et l'éclosion de Moise Kean, l'attaquant argentin n'a clairement pas le rendement attendu et serait même sur le départ. Un retour en Italie est évoqué, ce qui permettrait au PSG d'économiser un gros salaire afin d'avoir une plus grande marge de manœuvre sur les prolongations de Neymar et Kylian Mbappé.

Icardi disponible entre 30 et 40M€ ?