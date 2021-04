Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a un gros coup à jouer pour Pogba !

Publié le 2 avril 2021 à 21h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Paul Pogba pourrait quitter Manchester United à l'issue de la saison. Alors que les négociations avec les Red Devils n'avanceraient pas, la Juventus tenterait de profiter de l'aubaine. Toutefois, La Vieille Dame manquerait de ressources financières. Une situation qui pourrait profiter au PSG.

Alors que son engagement avec Manchester United arrivera à terme le 30 juin 2022, Paul Pogba serait de plus en plus proche d'un départ. En effet, les Red Devils pourraient décider de vendre le milieu français cet été pour ne pas le voir partir un an plus tard gratuitement, et ce, s'ils ne parviennent pas à le prolonger. Conscient de la situation, le PSG serait en embuscade pour récupérer Paul Pogba lors de la prochaine fenêtre de transferts. Et la voie pourrait être totalement libre pour Leonardo.

Manchester United et la Juve dos au mur pour Pogba ?