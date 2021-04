Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reviendrait à la charge pour… Ousmane Dembélé !

Publié le 4 avril 2021 à 8h45 par Th.B.

Directeur sportif du PSG, Leonardo verrait sa flamme se raviver pour Ousmane Dembélé, joueur pour lequel il aurait été prêt à sacrifier Neymar à l’été 2019. Explications.

Les jours passent, mais rien ne semble concrètement avancer au PSG. Certes, Neymar serait parvenu à trouver un accord avec ses dirigeants pour prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2022. Néanmoins, à en croire le média catalan ARA, le numéro 10 du PSG aurait décidé de mettre en stand-by sa prolongation au Paris Saint-Germain dans l’optique de voir quelle décision prendra Lionel Messi pour son avenir. Si le capitaine du FC Barcelone décidait de ne pas partir et d’ainsi prolonger son contrat au club culé, Neymar prendrait la direction de ne finalement pas lier son avenir au PSG afin d’augmenter ses chances de rejouer avec Messi au FC Barcelone. Du coté de Kylian Mbappé, l’incertitude règnerait toujours autour de sa prolongation, lui qui se trouve dans la même situation contractuelle que Neymar. Un transfert serait donc inéluctable en cas d’absence d’accord. De quoi pousser Leonardo à se pencher sur l’éventuelle succession d’au moins une des deux stars.

Dembélé cocherait toutes les cases pour la succession de Mbappé et Neymar !