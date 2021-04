Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Neymar déjà en action pour revenir au Barça ?

Publié le 4 avril 2021 à 9h10 par T.M.

Ce samedi, les médias catalans ont lâché une bombe concernant le retour de Neymar au FC Barcelone. Et en coulisse, l’opération pourrait déjà avoir débuté. Explications.

Le feuilleton Neymar repart visiblement de plus belle. Ces dernières semaines, l’avenir du Brésilien était quasiment acté. En effet, de nombreux médias s’accordaient à dire que la prolongation du joueur du PSG était réglée et qu’il ne manquait désormais plus que l’officialisation. Mais c’était avant la bombe lâchée par ARA ce samedi. En effet, selon le média catalan, Neymar aurait décidé de mettre sa prolongation avec le PSG en stand-by, ouvrant par la même occasion la porte à un retour au FC Barcelone, étant prêt à faire de très gros efforts pour cela.

Ça discute déjà ?