Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo en grand danger pour Kylian Mbappé ?

Publié le 4 avril 2021 à 6h45 par Th.B.

Le PSG travaille d’arrache-pied en coulisse dans l’optique de prolonger le contrat de Kylian Mbappé. Mais le directeur sportif Leonardo ne serait pas dans une position idéale à en croire Luis Ferrer.

Directeur sportif du PSG, Leonardo ne cache pas sa volonté et sa détermination à prolonger le contrat de Kylian Mbappé qui court jusqu’en juin 2022. Il l’a d’ailleurs fait savoir dernièrement aux micros de Canal+ et de France Bleu Paris en soulignant le fait qu’on se rapprochait du moment de la décision. De son côté, Mbappé a assuré qu’il était dans une grande phase de réflexion et qu’il ne comptait pas prendre ladite décision à la légère. En raison de son niveau de jeu affiché ces derniers temps, Mbappé a poussé un coup de gueule à RTL en expliquant que les constantes rumeurs et critiques à son égard commençaient à le fatiguer. De quoi avoir une incidence sur sa prolongation de contrat ? Selon Luis Ferrer, chaque détail compte et l’atmosphère actuelle pourrait peser dans la balance…

« Je transpirerais beaucoup si j’étais toujours au même poste au club. »