Mercato - PSG : Cette nouvelle sortie très forte sur l'avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 3 avril 2021 à 11h15 par A.M.

En fin de contrat en juin 2022, Kylian Mbappé n'a pas manqué d'afficher sa lassitude face aux critiques. Et pour Luis Ferrer, cela pourrait bien entrer en ligne de compte pour l'avenir de l'attaquant du PSG.

En pleine réflexion pour son avenir, Kylian Mbappé est également régulièrement sous le feu des critiques concernant ses récentes prestations. Rien n'est épargné à l'attaquant du PSG comme en témoignent les récents commentaires au sujet des derniers matches de l'équipe de France. Une situation qui commence à agacer Kylian Mbappé. « Ça fatigue, surtout quand tu joues pour un club de ton pays, que tu donnes tout pour ton équipe nationale aussi. Bien sur qu’au bout d’un moment ça fatigue. C’est différent pour les joueurs qui jouent à l’étranger et qui ne reviennent que pour l’équipe nationale. Moi je suis là tout le temps, donc bien sur que ça parle beaucoup plus », confiait-il au micro de RTL mercredi soir avant de reconnaître que cela pourrait avoir un impact sur sa réflexion pour son avenir alors que son contrat au PSG court jusqu'en juin 2022 : « Bien sûr que ça joue, bien sûr que ça joue… Mais après il n’y a pas que ça. Le plus important c’est de se sentir bien où on est et de prendre du plaisir au quotidien . »

«Tous les détails comptent»