Mercato - PSG : Deux menaces identifiées dans ce dossier à 0€ !

Publié le 4 avril 2021 à 1h15 par D.M.

Le PSG aurait commencé à discuter avec l'agent d'Elseid Hysaj afin d'évoquer une possible arrivée à Paris. Courtisé par le Milan AC et l'AS Roma, le latéral droit n'aurait toujours pris aucune décision

Arrivé au Napoli en 2015, Elseid Hysaj devrait changer d’air à la fin de la saison. Sous contrat jusqu’en juin prochain, le latéral droit ne prolongera pas son bail avec le club italien comme l’a confirmé son agent Mario Giuffredi : « Sa prolongation ? La discussion est close. Nous savons qu'à partir de l'année prochaine, nous serons ailleurs, l'intention de Naples est de regarder dans d'autres directions. Nous discutons avec d'autres clubs, comme il se doit, en gardant à l'esprit que Hysaj fera son devoir jusqu'en juin ». Une aubaine pour le PSG, qui espère le recruter dans les prochains mois.

Deux clubs de Serie A sur Hysaj