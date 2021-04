Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel est pointé du doigt pour Adil Aouchiche !

Publié le 4 avril 2021 à 0h00 par A.M.

Adjoint de Christophe Galtier lorsqu'il était sur le banc de l'ASSE, Alain Blachon estime que Claude Puel a peut-être commis une erreur avec Adil Aouchiche.

Bien décidé à réaliser une large revue d'effectif l'été dernier, Claude Puel a rapidement voulu miser sur la jeunesse en se séparant de plusieurs joueurs d'expérience afin de miser sur les jeunes. Dans cette optique, l'entraîneur de l'ASSE a rapidement fait d'Adil Aouchiche sa grande priorité. Il faut dire que le très prometteur meneur de jeu a refusé de signer son premier contrat professionnel avec le PSG, son club formateur et s'est donc engagé avec les Verts où Claude Puel lui a donné le clé du jeu. Toutefois, la transition a été délicate pour Adil Aouchiche qui n'avait disputé que 3 rencontres professionnelles avant de signer à l'ASSE. Alain Blachon estime donc que l'actuel entraîneur stéphanois s'est peut-être trompé.

«Ces jeunes doivent faire leurs preuves, ce n’est pas le même football qu’en Gambardella»