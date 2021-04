Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un énorme rendez-vous manqué dans le dossier Haaland ? La réponse !

Publié le 3 avril 2021 à 23h00 par H.G.

Alors qu’il a été annoncé que Manchester United avait manqué de peu le recrutement d’Erling Haaland par le passé, les informations à ce sujet seraient en partie infondées.

Sans l’ombre d’un doute, Erling Haaland sera l’une des principales attractions de la prochaine fenêtre estivale des transferts. En effet, le buteur de 20 ans est annoncé sur les traces due bon nombre d’écuries, parmi lesquelles le FC Barcelone, le Real Madrid, Manchester City ainsi que Manchester United. Tandis que le Borussia Dortmund pourrait être prêt à se séparer de son joueur cet été, ce mercato estival étant le dernier au cours duquel sa clause libératoire fixée à 75 M€ ne sera pas active, toutes ces équipes seraient prêtes à mener une offensive afin d’arracher la signature d’Erling Haaland.

Erling Haaland ne voulait pas rejoindre la Premier League en 2019