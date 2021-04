Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Diego Simeone met les choses au clair sur le dossier Haaland !

Publié le 3 avril 2021 à 22h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone et le Real Madrid sont à la lutte pour attirer Erling Haaland cet été, Diego Simeone ne cache pas qu’il suit de loin l’évolution du dossier.

À une semaine du Clásico entre le FC Barcelone et le Real Madrid, tout indique qu’un Clásico version mercato a commencé cette semaine entre les deux géants espagnols. En effet, le Barça et les Merengue sont tous deux annoncés sur les traces d’Erling Haaland, et leurs dirigeants respectifs ont enclenché de grandes manœuvres cette semaine en rencontrant l’agent du Norvégien, Mino Raiola, ainsi que son père. Ainsi, il semble clair que les deux grands rivaux se livreront une grosse bataille au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts pour arracher la signature d’Erling Haaland.

« Nous travaillons pour notre club et en conséquence du club »