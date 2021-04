Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta peut tout perdre avec Lautaro Martinez

Publié le 3 avril 2021 à 19h00 par A.C.

Annoncé comme une piste alternative à Erling Haaland, Lautaro Martinez ne devrait vraisemblablement pas rejoindre le FC Barcelone cet été.

Avec le retour de Joan Laporta à la présidence, le FC Barcelone semble ambitieux et souhaite frapper fort sur le mercato estival. Le secteur visé semble être l’attaque, avec une toute nouvelle priorité trouvé ces derniers jours. Il s’agit d’Erling Haaland, qui enchaine les buts avec le Borussia Dortmund depuis un an et qui pourrait être l’un des gros dossiers de l’été. Sport annonce toutefois que le Barça se prépare à tout, avec notamment Harry Kane et Tottenham et Lautaro Martinez de l’Inter comme pistes alternatives.

Le Barça, de l’histoire ancienne pour Lautaro Martinez