Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria s’enflamme pour Jorge Sampaoli !

Publié le 3 avril 2021 à 23h30 par B.C.

Alors que Jorge Sampaoli vient de débarquer à l’OM, Pablo Longoria estime que l’Argentin correspond aux valeurs de la ville de Marseille.

Pour oublier André Villas-Boas, l’OM a décidé de miser sur Jorge Sampaoli, très attendu dans la cité phocéenne. L’Argentin est en effet présenté comme un disciple de Marcelo Bielsa, qui avait rapidement fait l’unanimité à Marseille par son tempérament et son style de jeu. Alors que ses débuts ont été prometteurs, Jorge Sampaoli sera réellement jugé la saison prochaine, lorsqu’il aura pris ses marques. Interrogé sur l’arrivée de l’ancien sélectionneur de l’Albiceleste, Pablo Longoria reconnait que Sampaoli correspond parfaitement aux valeurs de la ville.

« Sampaoli pourrait être né ici »