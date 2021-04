Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria reçoit une grande nouvelle pour Thauvin !

Publié le 3 avril 2021 à 18h10 par A.M.

Longtemps convoité par l'AC Milan, Florian Thauvin ne semble plus entrer dans les plans de Rossoneri qui ont activé d'autres pistes comme celle menant à Josip Ilicic.

Le contrat de Florian Thauvin s'achève en juin prochain et son avenir à l'OM semble toujours aussi flou, comme le laissait entendre Jorge Sampaoli en conférence de presse : « Thauvin pour moi est l'un des joueurs les plus importants de cette équipe. Quand je le vois jouer, je me dis qu'on aimerait beaucoup continuer avec lui à l'avenir, mais comme je l'ai dit pour Milik, il y a plein de paramètres extra-sportifs qui dépassent la simple volonté du coach ». Cependant, L'Equipe révélait vendredi que l'OM avait un coup à jouer pour conserver Florian Thauvin notamment grâce aux exigences salariales du Champion du monde qui ont refroidi de nombreux clubs. Dont l'AC Milan.

L'AC Milan plutôt sur Ilicic que Thauvin

Longtemps très intéressé par l'arrivée libre de Florian Thauvin, l'AC Milan semble avoir changé de fusil d'épaules et se concentre désormais sur d'autres dossiers. Ainsi, selon les informations de Gianluca Di Marzio, le club lombard serait notamment à fond sur Josip Ilicic dont les relations avec Gian Piero Gasperini, son entraîneur à l'Atalanta, sont loin d'être idylliques. Quoi qu'il en soit, c'est bien la preuve que les Milanais ne semblent plus dans le coup pour attirer Florian Thauvin dont les prétendants se font de plus en plus rares sur le marché. Une bonne nouvelle pour l'OM.