Mercato - OM : Pablo Longoria s'attaque à un dossier inattendu !

Publié le 3 avril 2021 à 9h10 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2023, Alvaro Gonzalez discuterait pourtant avec l'OM afin d'étendre son bail pour deux saisons supplémentaires avec l'objectif de terminer sa carrière à Marseille.

Lorsqu'il a débarqué sous la forme d'un prêt en provenance de Villarreal, Alvaro Gonzalez ne faisait pas spécialement l'unanimité. Et pourtant, le défenseur espagnol s'est rapidement imposé comme le patron de la défense d'André Villas-Boas au point que l'OM n'a pas hésité longtemps avant de lever son option d'achat l'été dernier. Et malgré le départ du technicien portugais avec lequel il entretenait une excellente relation, Alvaro Gonzalez continue à être un cadre avec Jorge Sampaoli. Et le changement d'entraîneurs n'a rien changé à sa motivation. « Je veux rester ici pour beaucoup de temps. Je suis content, je suis tranquille, je me sens bien ici », confiait-il à Téléfoot ces derniers jours.

Alvaro Gonzalez en discussions pour prolonger ?