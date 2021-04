Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Jorge Sampaoli a bouclé l'arrivée d'un ancien du Barça !

Publié le 3 avril 2021 à 20h15 par A.D. mis à jour le 3 avril 2021 à 20h19

Alors qu'il a signé avec l'OM à la fin du mois de février, Jorge Sampaoli vient d'obtenir du renfort. Pour entrainer ses gardiens, le coach argentin s'est attaché les services de Jon Pascua, ancien du FC Barcelone.

Après avoir critiqué la direction de l'OM, et en particulier Pablo Longoria, André Villas-Boas a été évincé. Pour le remplacer, les hautes sphères marseillaises ont dans un premier temps fait appel à Nasser Larguet en intérim, en attendant de dénicher leur nouvel entraineur. A la fin du mois de février, l'OM a enfin trouvé le successeur d'André Villas-Boas. Il s'agit de Jorge Sampaoli. Et pour être dans les meilleures conditions de travail possible au sein du club phocéen, le technicien argentin a bouclé une nouvelle arrivée.

Sampaoli aurait un nouvel entraineur des gardiens