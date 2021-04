Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est en grand danger dans le dossier Moise Kean !

Publié le 3 avril 2021 à 18h15 par B.C.

Alors que le PSG souhaiterait conserver Moise Kean à l’issue de son prêt, la Juventus semble déterminée à mettre la main sur son ancien joueur.

Pour pallier les départs d’Edinson Cavani et Eric Maxim Choupo-Moting l’été dernier, les deux joueurs arrivants en fin de contrat, Leonardo a décidé de miser sur Moise Kean pour renforcer l’attaque du PSG. L’international italien est donc venu en prêt d’Everton, un choix payant puisque le joueur s’est rapidement adapté à son nouveau club. Leonardo souhaiterait donc désormais conserver Moise Kean malgré l’absence d’option d’achat, et l’attaquant serait sur la même longueur d’onde que le directeur sportif du PSG d'après les informations du 10 Sport. Néanmoins, la Juventus serait également sur les traces de Kean, son ancien joueur. Interrogé sur le mercato des Turnois par CMIT TV , le journaliste Filippo Cornacchia reconnaît le vif intérêt des Bianconeri pour l’Italien.

« Son retour à la Juventus est envisageable »