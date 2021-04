Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, OM... Milik et Kean réunis la saison prochaine ?

Publié le 3 avril 2021 à 15h30 par A.C.

Arkadiusz Milik, arrivé à l’Olympique de Marseille cet hiver, pourrait voir son avenir être étroitement lié à celui de Moise Kean, prêté par Everton au Paris Saint-Germain.

Ce sont deux attaquants de grand talent de notre Ligue 1. D’un côté Moise Kean, arrivé au Paris Saint-Germain en toute fin de mercato estival, qui a profité de l’absence de Mauro Icardi pour s’imposer dans le dispositif de Thomas Tuchel, puis de Mauricio Pochettino. De l’autre Arkadiusz Milik, recruté par l’Olympique de Marseille cet hiver, qui après une adaptation freinée par une blessure semble enfin avoir trouvé sa place dans son nouveau club. Pourtant, l’un comme l’autre pourrait bien ne pas rester longtemps en France. Kean n’est en effet que prêté par Everton et le PSG ne peut s’appuyer sur aucune option d’achat pour le garder. Pour Milik, les choses semblent encore plus compliquées, puisque L’Équipe a annoncé que son départ de l’OM ne ferait plus aucun doute...

Le PSG et l’OM pas vraiment rassurés...

Le cas Arkadiusz Milik commence sérieusement à inquiéter du côté de l’Olympique de Marseille. Ce vendredi, Jorge Sampaoli a en effet été interrogé sur les informations de L’Équipe , annonçant un départ de l’attaquant polonais à la fin de la saison. « Dans le foot il est difficile de savoir si tel ou tel joueur va rester, il peut toujours être séduit par une autre opportunité. La décision lui revient » a expliqué le coach de l’OM. « On aimerait qu'il reste, mais vous le garantir aujourd'hui vu le marché des transferts, c'est difficile ». Même son de cloche du côté du Paris Saint-Germain, où Leonardo est resté très évasif concernant l’avenir de Moise Kean. « Là, c’est difficile de savoir, je pense que l’on va mieux comprendre la situation vers la fin » avait confié le directeur sportif du PSG au micro de France Bleu , en février dernier. « Si on peut entrevoir le futur dans certaines conditions, et on va voir lesquelles, on va essayer et voir comment ça se passe. Mais aujourd’hui c’est très compliqué de savoir comment ça va se passer ».

Kean et Milik ensemble sous le maillot de la Juventus ?