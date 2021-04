Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Alvaro Gonzalez envoie un signal très fort en interne sur son avenir !

Publié le 3 avril 2021 à 13h10 par A.M.

Alors que son contrat à l'OM s'achève en juin 2023, Alvaro Gonzalez aurait repoussé des avances venues de Chine et du Qatar. Son objectif est de prolonger à Marseille.

Arrivé sous la forme de prêt en 2019, Alvaro Gonzalez n'a pas perdu de tems pour s'imposer à l'OM. Rapidement, l'Espagnol est devenu le patron de la défense phocéenne, et le départ d'André Villas-Boas n'y a rien changé. L'été dernier, le club phocéen a d'ailleurs levé son option d'achat et Alvaro Gonzalez s'est donc engagé de façon définitive avec l'OM jusqu'en juin 2023. Et selon les informations de La Provence , il souhaite déjà étendre son bail jusqu'en juin 2025.

Alvaro Gonzalez repousse ses prétendants