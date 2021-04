Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça s'active pour Paulo Dybala !

Publié le 3 avril 2021 à 16h45 par D.M.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec la Juventus, Paulo Dybala pourrait quitter Turin cet été. Et plusieurs équipes européennes seraient prêts à passer à l’action dans ce dossier.

Paulo Dybala est au cœur d’une énorme polémique en Italie. L’attaquant argentin a participé à une fête clandestine organisée par son coéquipier Weston McKennie au mépris des règles sanitaires. Le joueur s’est excusé, mais n’a pas arrangé son cas. Son comportement aurait provoqué la colère des dirigeants de la Juventus, qui s’interrogeaient déjà sur son cas. Sous contrat jusqu’en 2022 avec le club italien, Paulo Dybala ne serait plus on odeur de sainteté dans son équipe et a de grandes chances de quitter Turin lors du prochain mercato estival.

L'Inter prêt à sauter sur l'occasion