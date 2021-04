Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real Madrid, Barça... Le feuilleton Dybala est totalement relancé !

Publié le 3 avril 2021 à 11h30 par A.C.

Paulo Dybala, sous contrat avec la Juventus jusqu’en juin 2022, pourrait être l’un des grands acteurs du mercato estival.

C’est une saison noire que vit Paulo Dybala. Élu meilleur joueur de la Serie A en 2020 devant son coéquipier Cristiano Ronaldo, le numéro 10 de la Juventus a enchainé Covid-19, virus intestinal et différentes blessures. En tout, il n’a joué que 16 rencontres toutes compétitions confondues, cumulant 859 minutes. Peu, trop peu pour un joueur appelé à être l’un des meilleurs en Europe. Mais cette saison noire tombe encore plus mal, puisque le contrat de Dybala avec la Juventus se termine dans un peu plus d’un an ! A Turin on parle d’une prolongation depuis très longtemps déjà, mais aucun accord ne semble être en vue et, déjà en décembre dernier, Andrea Agnelli mettait une grosse pression sur sa star. « Il a déjà reçu une offre qui le place parmi les 20 joueurs les mieux payés d'Europe. Nous attendons calmement une réponse » expliquait à Sky Sport Italia le président de la Juventus. « On en attend aussi une sur le terrain. Son ambition est de finir dans le top 5 mondial et on veut le soutenir. Il ne l'est pas aujourd'hui et il le sait ». La véritable réponse de Dybala devait arriver ce samedi, puisqu’après une longue absence il devait faire son grand retour pour le derby face au Torino (18h).

Dybala, McKennie et Arthur dans le collimateur de l’Italie

Mais les problèmes de Paulo Dybala ne semblent pas être finis... bien au contraire ! L’Argentin a en effet créé la polémique en Italie, avec une soirée organisée avec ses coéquipiers Weston McKennie et Arthur mercredi dernier, violant les lois sanitaires en vigueur dans le pays et plus précisément dans la région Piémont. Un écart qui passe très mal, puisque de l’autre côté des Alpes la crise du Covid-19 a frappé particulièrement fort ces derniers mois. Pointé du doigt par la plupart des observateurs, Dybala a ainsi été sanctionné par la Juventus, qui l’a donc écarté, lui comme ses coéquipiers, du groupe convoqué pour affronter le Torino ce samedi. « Les trois joueurs concernés ne sont pas convoqués, ils reprendront le travail plus tard, nous verrons quand » a déclaré Andrea Pirlo en conférence de presse, ce vendredi, ouvrant donc un nouveau chapitre du feuilleton Dybala.

Ça ne pouvait pas plus mal tomber...