Mercato - Real Madrid : Zidane reçoit un message fort pour son mercato !

Publié le 3 avril 2021 à 11h00 par La rédaction

Prêté cet hiver à Arsenal, Martin Odegaard semble s’épanouir en Premier League. Mikel Arteta a d’ailleurs révélé avoir des discussions avec le joueur du Real Madrid tous les jours mais que son avenir chez les Gunners ne pouvait pas encore être déterminé.

Après une première partie de saison très compliquée au Real Madrid, Martin Odegaard avait tout intérêt à se trouver une porte de sortie cet hiver. Et le Norvégien est bien tombé avec Arsenal. Depuis son arrivée, le milieu de 22 ans a la pleine confiance de son entraîneur Mikel Arteta. Et le joueur des Merengue semble s’épanouir en Premier League, beaucoup plus que sous les ordres de Zinédine Zidane, qui ne l'utilisait que très rarement. Si aucune option d’achat n’a été intégrée dans le prêt, Arsenal aimerait bien conserver le joueur cet été. Néanmoins, pour l’heure il est encore impossible de prédire l’avenir de Odegaard chez les Gunners .

«L’équipe réfléchira dans le but de meilleures performances, de meilleurs résultats et à la fin de la saison on verra»