Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette révélation à 4M€ sur la succession de Mandanda !

Publié le 3 avril 2021 à 10h10 par A.M.

Annoncé dans le viseur de l'OM, Alban Lafont ne devrait pas poursuivre son aventure au FC Nantes où il est prêté par la Fiorentina. Et La Viola ne devrait pas non plus le conserver, tentant probablement d'obtenir une plus-value.

Cet été, l'OM devrait se mettre en quête d'un nouveau gardien de but. Il faut dire que Yohann Pelé (38 ans), dont le contrat arrive à échéance le 30 juin, ne sera pas conservé, tandis que l'avenir de Steve Mandanda (36 ans) est également loin d'être assuré. Par conséquent, Pablo Longoria semble être tenté de largement remodeler ce poste. Dans cette optique, le nom d'Alban Lafont revient avec insistance. Le portier de l'équipe de France Espoirs est prêté au FC Nantes jusqu'à la fin de la saison par la Fiorentina.

La Fiorentina a une contre-option pour Lafont