Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria passe à l'action pour la succession de Mandanda !

Publié le 3 avril 2021 à 4h15 par A.M.

Compte tenu de l'âge des deux portiers de l'OM, Pablo Longoria semble bien décidé à recruter un nouveau gardien cet été et plusieurs pistes émergent déjà.

« Je vois mon avenir forcément ici, à Marseille, parce que j’ai tout appris ici, tout gagné, tout vécu. Donc je le vois au club. Dans quel rôle ? Comment ? Quand ? Je ne sais pas encore. Ce qui est sûr, c’est que je ne m'imagine pas ailleurs qu’ici ». Steve Mandanda l'a confié dans une interview accordée à Onze Mondial , il ne se voit pas ailleurs qu'à l'OM pour le moment. Malgré tout, alors l'international français vient d'avoir 36 ans et que sa doublure, Yohann Pelé (38 ans), arrive en fin de contrat, Pablo Longoria semble bien décidé à remodeler ce poste.

Nübel et Lafont dans le viseur de l'OM