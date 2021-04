Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Gros coup de froid pour l’avenir de Cuisance !

Publié le 2 avril 2021 à 21h10 par B.C.

Alors qu’il a récemment affiché le souhait de rejoindre définitivement l’OM cet été, Michaël Cuisance aurait de grandes chances de retourner au Bayern Munich une fois son prêt achevé.

Prêté l’été dernier par le Bayern Munich, Michaël Cuisance a vécu des premiers mois compliqués à l’OM, mais l’arrivée de Jorge Sampaoli semble faire du bien au milieu de terrain. Alors que son avenir reste incertain, Cuisance a déjà fait savoir il y a quelques semaines qu’il se voyait bien poursuivre l’aventure dans la cité phocéenne à l’issue de son prêt : « Il reste encore une bonne dizaine de matchs et peut-être que l'aventure va continuer à l'OM, on ne sait pas. Bien sûr, j'ai envie, oui. Il y a un nouveau coach, un nouveau projet et un nouveau président avec le football au cœur du projet de l'OM. Ça me donne envie. Quand je dis que je veux rester à l'OM, c'est parce que j'ai envie de voir le Vélodrome aussi », confiait-il sur France 3 . Cependant, l’option d’achat de Cuisance est estimée à 18M€, un montant qui semble hors de portée pour l’OM, d’autant plus pour un joueur qui ne fait pas l’unanimité, ce qui pourrait précipiter son départ.

Vers un départ de Cuisance ?