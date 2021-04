Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kean, Agüero, Haaland... Vers un été de folie à Paris grâce à Mbappé ?

Publié le 3 avril 2021 à 4h00 par A.M.

Comme Erling Braut Haaland, Kylian Mbappé aura une grande influence sur le marché. Son départ pourrait effectivement déclencher un effet boule de neige.

En fin de contrat en juin 2022, Kylian Mbappé doit encore décider s'il décide ou non de prolonger au PSG. S'il refuse, le club parisien cherchera alors à le vendre afin d'éviter un départ libre dans un an. Et surtout, le PSG devra se mettre en quête d'un successeur sur le marché. Les noms de Moise Kean ou encore Sergio Agüero circulent avec insistance. En revanche, si le Champion du monde ne bouge pas, cela pourrait paralyser le marché. Par conséquent, Kylian Mbappé pourrait être à l'origine d'un sacré jeu de chaises musicales comme l'explique Bruno Satin.

«Mbappé va être le déclencheur d’un jeu de dominos sur le marché»