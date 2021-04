Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel, méthode... Kehrer lâche ses vérités sur l'arrivée de Pochettino !

Publié le 3 avril 2021 à 10h45 par D.M.

Thilo Kehrer est revenu sur l'arrivée de Mauricio Pochettino au PSG et sur les différences avec l'ancien entraîneur parisien Thomas Tuchel, aujourd'hui à Chelsea.

Thomas Tuchel n’est pas aller au bout de son contrat avec le PSG. Lié initialement au club parisien jusqu’en juin 2021, l’entraîneur allemand a été démis de ses fonctions en décembre dernier après un début de saison en demi-teinte. Pour le remplacer, les dirigeants parisiens ont misé sur Mauricio Pochettino, ancien joueur du club et libre depuis son départ de Tottenham en novembre dernier. L’entraîneur argentin aura la délicate mission de faire mieux que son prédécesseur notamment en Ligue des champions. Arrivé au PSG en 2018, Thilo Kehrer a été témoin de ce changement. Le joueur allemand s’est prononcé sur l’arrivée de Pochettino à Paris et sur les différences avec Thomas Tuchel, aujourd’hui à Chelsea.

« Ce sont des copains à leur manière »