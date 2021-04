Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau coup de tonnerre dans le dossier Dybala ?

Publié le 2 avril 2021 à 12h45 par D.M.

Empêtré dans une polémique en Italie, Paulo Dybala ne serait plus en odeur de sainteté à al Juventus. Le club italien chercherait à se débarrasser de lui et pourrait le proposer à de nombreuses équipes européennes.

Paulo Dybala n’a pas arrangé son cas. Annoncé sur le départ par plusieurs médias italiens, le joueur argentin est empêtré dans une polémique. La Joya et Arthur, ont participé à une fête clandestine organisée par un autre joueur de la Juventus, Winston McKennie. Une fête illégale alors que la situation sanitaire demeure préoccupante en Italie. Ce jeudi, Paulo Dybala s’est exprimé sur les réseaux sociaux afin de s’excuser : « Je sais que dans une période difficile avec le Covid-19, il aurait mieux valu ne pas faire cette erreur, j'ai eu tort de rester dîner. Ce n'était pas une fête, mais j'ai quand même fait une erreur et je m'en excuse » . Malgré ce message, les dirigeants de la Juventus seraient furieux.

L'aventure de Dybala touche à sa fin