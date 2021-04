Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le PSG a tenté de jouer un mauvais coup à Zidane...

Publié le 2 avril 2021 à 11h00 par D.M.

Comme annoncé par le 10 Sport, le PSG a fait tout son possible pour tenter de recruter David Alaba. Mais le joueur autrichien, qui souhaitait évoluer en Espagne, avait déjà donné son accord au Real Madrid.

David Alaba est un joueur particulièrement suivi et désiré. Et pour cause, le joueur ne prolongera pas son contrat avec le Bayern Munich, qui expire en juin prochain, et est libre de négocier avec l’équipe de son choix. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, le PSG a flairé le bon coup et a fait tout son possible pour tenter de recruter David Alaba. Mais selon nos informations, l’international autrichien préfère évoluer en Espagne. A en croire la presse ibérique, le joueur aurait fait son choix et devrait s’engager avec le Real Madrid.

Alaba avait donné son accord au Real Madrid